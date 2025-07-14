رئيس مجلس النواب يرعى أمسية دعم صندوق نادي الكرمل

وأعرب الصفدي، خلال كلمته، عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكرمل على الدعوة، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة للحكومة بأهمية دعم الشباب والأندية الرياضية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، لما لها من دور محوري في تنمية المجتمع وتعزيز الروح الرياضية والوطنية.
وقال الطيطي إن هذه الفعالية تأتي في إطار دعم صندوق النادي، مهنئا جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على إنجاز المنتخب الوطني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم.
بدوره، ثمّن مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، جهود جلالة الملك في دعم البنية التحتية الرياضية، مشيدًا بإنشاء مدينة رياضية متكاملة لنادي الكرمل قبل عدة أعوام، بمتابعة مباشرة من الديوان الملكي العامر.
ودعا رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، التجار والصناعيين في المحافظة إلى الوقوف إلى جانب نادي الكرمل وغيره من الأندية الرياضية، من خلال تقديم الدعم اللازم لتمكينها من مواصلة دورها الحيوي في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.
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