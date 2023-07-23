الأحد 23-07-2023
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الأحد، 23-07-2023 05:34 م

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير التركي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لدى لقائه في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان، أوجه تعزيز العلاقات المشتركة وخاصة البرلمانية وسبل تعزيزها.

وأكد الصفدي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

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