رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأحد، السفير الياباني أساري هيديكي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها.

وأكد القاضي والسفير الياباني أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة اليابانية طوكيو الشهر الماضي، تفتح آفاق تعاون اقتصادي مشترك وتعزز من علاقات البلدين الراسخة.