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الأربعاء، 26-07-2023 02:53 م

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار المجلس اليوم الأربعاء وفداً من أبناء شهداء جنين، معبراً لهم عن الفخر الكبير بعظيم تضحياتهم وأهاليهم في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني.

وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي على جبهة الحق والثبات مدافعاً في مختلف المحافل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبقي صامداً في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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