رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا مع رئيس البرلمان العربي

الوكيل الإخباري - أجرى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، في مجلس النواب، الأحد، مباحثات مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قبيل اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في عمّان.

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وقال الدغمي، إن "عقد جلسة للبرلمان العربي تحت قبة البرلمان الأردني فكرة رائعة وشرف كبير".



العسومي، قال إن "مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني مستمرة في دعم العمل العربي المشرك والقضية الفلسطينية ، وهي دائماً على سلم أولوياته".



وأضاف "نسعى لتعمل هذه المنظمة العربية في خدمة قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بعيدا عن الخلافات".



وأكد العسومي أن "استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لهذه الجلسة الهامة، يأتي امتداداً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني".



وبدأت في مجلس النواب الأحد، اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والذين يلتئمون في اجتماع عام تحت قبة مجلس النواب الخميس المقبل.



ويعقب لقاء الدغمي والعسومي تصريحات لوسائل الإعلام عن مضامين وجدول لقاءات واجتماعات البرلمانيين العرب.



وتشهد قاعات مجلس النواب على مدار أسبوع، اجتماعات تبدأ الأحد باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، والثلاثاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.



ويعقد الأربعاء الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، فيما تختتم الاجتماعات بجلسة عامة الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.