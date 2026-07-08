رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

-
أخبار متعلقة
-
القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب
-
الإدارية النيابية تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول الإدارة المحلية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين
-
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين الأردن وإسبانيا
-
الإدارية النيابية تستمع لملاحظات "الاقتصادي والاجتماعي" حول مشروع قانون الإدارة المحلية
-
رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن
-
لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تبحث سبل تعزيز دور الفن في تنشيط السياحة والثقافة
-
اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية