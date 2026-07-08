رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

02:25 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي، دعوة المجلس للانعقاد الأحد الموافق 12/7/2026 الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية. اضافة اعلان







