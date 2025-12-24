رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم، السفير الأذربيجاني شاهين شاكر عبد اللاييف، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بخاصة العلاقات البرلمانية المشتركة.

وأكد القاضي متانة علاقة البلدين وضرورة تعزيزها على المستويات كافة، والعمل على إيجاد مساحات للاستثمار المتبادل.



وقال رئيس مجلس النواب، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن المملكة تؤمن بحل الدولتين وترى فيه السبيل لإنهاء سنوات من التوتر والحروب في المنطقة.



من جهته، أشاد السفير الأذربيجاني بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حيال قضايا المنطقة عبر الدفع دوما بالحل السلمي لمختلف الأزمات، مثمناً مواقف جلالته الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.