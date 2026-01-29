رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي

02:32 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه السفير الأميركي لدى المملكة جيمس هولتسنايدر، الخميس، عمق الشراكة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية البناء عليها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وبما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات والصراعات في المنطقة.





وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وقال القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم نهج الحوار سبيلاً لمعالجة مختلف الأزمات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن، والمكانة التي يحظى بها دوليًا نتيجة مواقفه المتزنة والمعتدلة.



كما أكد القاضي أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وثمّن رئيس مجلس النواب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، مؤكدًا أهمية استمراره في ظل الأعباء التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية، وعلى رأسها ملف اللاجئين.



وشدد القاضي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.



من جهته، أكد السفير الأميركي متانة الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشددًا على التزام بلاده بدعم المملكة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.



كما عبّر عن تقديره الكبير لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، وجهوده المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



