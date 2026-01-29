الخميس 2026-01-29 04:58 م

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأمريكي
 
الخميس، 29-01-2026 02:32 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه السفير الأميركي لدى المملكة جيمس هولتسنايدر، الخميس، عمق الشراكة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية البناء عليها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وبما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات والصراعات في المنطقة.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقال القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم نهج الحوار سبيلاً لمعالجة مختلف الأزمات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن، والمكانة التي يحظى بها دوليًا نتيجة مواقفه المتزنة والمعتدلة.

كما أكد القاضي أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمّن رئيس مجلس النواب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، مؤكدًا أهمية استمراره في ظل الأعباء التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية، وعلى رأسها ملف اللاجئين.

وشدد القاضي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، أكد السفير الأميركي متانة الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشددًا على التزام بلاده بدعم المملكة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما عبّر عن تقديره الكبير لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، وجهوده المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

ل

فن ومشاهير مقتل نجمة باب الحارة "أم زكي" بظروف غامضة

العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

أخبار محلية العيسوي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

ل

أخبار محلية "الأوقاف" تنظم ملتقى للوعظ والإرشاد ويوما خيريا وطبيا بالموقر

يب

فيديو الوكيل مواطن يروي معاناة زوجته بعد الولادة في مستشفى الأمير فيصل

قلقل

فيديو الوكيل أسس جديدة و قرارات مفاجئة تربك طلبة توجيهي 2009

قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل

اقتصاد محلي قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

أخبار محلية الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026



 






الأكثر مشاهدة