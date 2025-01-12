رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني

وأكد الصفدي، متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيدًا بمستوى التعاون الذي ينعكس إيجابًا في مختلف المجالات.
وقال إن الأردن بقي على الدوام يجسد صوت الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددًا على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، حيث إن المنطقة تستدعي تغليب لغة الحوار كسبيل للخروج من الأزمات.
من جهته، أكد السفير البريطاني عمق العلاقات البريطانية الأردنية، مشددًا على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة لنشر الأمن والاستقرار.
وشدد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون وتقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون النيابية النائب دينا البشير، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.
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