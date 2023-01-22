الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 04:11 م

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير القطري

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير القطري المعتمد لدى المملكة سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية المشتركة.

وأكد الصفدي والسفير القطري، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم صالح البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس د.نصار الحيصة، ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، إن مواقف كلا البلدين بقيت تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى مدافعاً عن عدالة القضية الفلسطينية، وأن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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وهنأ الصفدي سفير قطر، بنجاح بلاده بتنظيم بطولة كأس العالم كحدث هام يتابعه المليارات عبر العالم، مؤكداً أن قطر قدمت صورة مشرقة عن أمتنا وثقافتنا.


بدوره أكد السفير القطري أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة.


وأشاد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة وقال إن الأردن دولة مستقرة وآمنه ولديها بيئة استثمارية محفزة، مؤكداً دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وعبر السفير القطري عن تقدير بلاده عالياً للدعم الأردني والمواقف والمشاعر التي لمسها من الأردنيين بقيادة جلالة الملك وحكومة الأردن وبرلمانه وشعبه الأصيل، أثناء تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.

 




 

 


 

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