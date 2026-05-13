رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي

الأربعاء، 13-05-2026 03:30 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت لدى المملكة، السفير حمد المري وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله سفيرا لدى بلاده في الأردن.

وقال القاضي خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية الدكتور أيمن البدادوة إن العلاقة الأردنية الكويتية تاريخية وراسخة وتصب دوما في خدمة وصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي قدمه السفير المري خلال سنوات عمله سفيراً لبلاده في المملكة، حيث كان نموذجا في العمل الدؤوب الهادف إلى تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.


من جهته، عبر السفير الكويتي عن اعتزازه وتقديره للأردن، قائلاً إنه لمس محبة وأخوة كبيرة وحرص مشترك على تعزيز آفاق التعاون المشتركة.


وأعرب عن شكره وتقديره للأردن قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه من دعم ومساندة طيلة مسيرة عمله، مؤكداً أن للأردن مكانة كبيرة لدى الكويتيين.

 
 


