الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الملك: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده وسيادته

رسالة مؤثرة من "أم الإمارات" في عيد الأم

رئيس الوزراء العراقي في أنقرة

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

‎الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

بمناسبة رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

الثلاثاء، 21-03-2023 12:06 م

رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

1679388347218


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن المندلاوي، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس المجلس ذياب المساعيد.

اضافة اعلان


وأكد الصفدي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، ولقضايا أمتنا المركزية، مشدداً على ضرورة المضي بمشاريع التعاون الثلاثية الأردنية العراقية المصرية.


وأكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وحدة العراق واستقراره، قائلا "أننا سنبقى داعمين للأشقاء في مساعيهم لاستعادة مكانتهم ودورهم الطبيعي في محيطنا وإقليمنا".


من جهته، ثمن المندلاوي الدور الأردني ووقوفه إلى جانب العراق في أصعب الظروف، خلال فترتي الحصار والحرب على الإرهاب، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.


من جانبه، أكد الدكتور الخلايلة، أهمية ومحورية الدور العراقي في المنطقة، مؤكداً أن العراق القوي الآمن يشكل مصلحة وقوة لأمته، مثلما شدد على أهمية ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبان الشقيقان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1679394525472

إدارية النواب تؤكد أهمية معهد الإدارة العامة لتدريب عاملي القطاع العام

WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.04.08 AM

أصدرَ حزبُ الاتحادِ الوطنيِّ بياناً شديدَ اللهجةِ يدينُ فيهِ التصرفُ الأرعنُ الذي قامَ بهِ الصهيونيُّ الوزيرُ الإسرائيليُّ باستخدامِ خريطةٍ تضمُّ الأردنَّ وفلسطينَ.

0L5A0017

المالية النيابية تناقش موازنة وزارتي العمل والنقل

1679317388053

الحوار الوطني في الأعيان تلتقي طلبة جامعات إقليم الوسط

1679316924055

مالية النواب توصي باسترداد أموال صرفت بغير وجه حق في وزارة الخارجية

1679314789723

الرفاعي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي

أخبار متعلقة
1679314789723

الرفاعي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي

WhatsApp Image 2023-03-02 at 4.24.23 PM

الخلايلة يبحث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي العلاقات الثنائية

1677673177741

الصفدي يلتقي رئيس اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق

c5dc0323c6185a7af5e856af2d40233e

مجلس النواب: تعريب قيادة الجيش قرار تاريخي يبعث في النفوس على الفخر والمجد

330969686_494138609373767_6274915101978869632_n

نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد ليتواني التعاون الثنائي

WhatsApp Image 2023-02-23 at 2.45.52 PM

السليحات: الأردن والعراق هما الأقرب في التعاون الاقتصادي المشترك