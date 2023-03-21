رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن المندلاوي، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس المجلس ذياب المساعيد.

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وأكد الصفدي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة خدمة لصالح الشعبين الشقيقين، ولقضايا أمتنا المركزية، مشدداً على ضرورة المضي بمشاريع التعاون الثلاثية الأردنية العراقية المصرية.



وأكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وحدة العراق واستقراره، قائلا "أننا سنبقى داعمين للأشقاء في مساعيهم لاستعادة مكانتهم ودورهم الطبيعي في محيطنا وإقليمنا".



من جهته، ثمن المندلاوي الدور الأردني ووقوفه إلى جانب العراق في أصعب الظروف، خلال فترتي الحصار والحرب على الإرهاب، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.



من جانبه، أكد الدكتور الخلايلة، أهمية ومحورية الدور العراقي في المنطقة، مؤكداً أن العراق القوي الآمن يشكل مصلحة وقوة لأمته، مثلما شدد على أهمية ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجني ثمارها الشعبان الشقيقان.