رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال حسن التل، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس.

اضافة اعلان



وثمن القاضي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن.