رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

وثمن القاضي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن.
ورحب القاضي بالمبادرات التي تنفذها الجماعة وأثرها على المجتمع، مؤكدا أن مجلس النواب ومن خلال لجانه الدائمة مستعد للتعاون والاستفادة من خبرات الجماعة في علاج العديد من القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن.
