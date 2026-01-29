الخميس 2026-01-29 07:18 م

رئيس مجلس النواب يلتقي جماعة عمان لحوارات المستقبل

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل، برئاسة بلال حسن التل، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس.

وثمن القاضي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن.


ورحب القاضي بالمبادرات التي تنفذها الجماعة وأثرها على المجتمع، مؤكدا أن مجلس النواب ومن خلال لجانه الدائمة مستعد للتعاون والاستفادة من خبرات الجماعة في علاج العديد من القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن.

 
 


