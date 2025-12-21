رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأحد، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن.

وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي، إن المركز يقوم بدور مهم في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس النواب يولي تقارير المركز كل الاهتمام وينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.