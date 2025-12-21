الأحد 2025-12-21 04:50 م

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان
رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان
الأحد، 21-12-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأحد، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي، إن المركز يقوم بدور مهم في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس النواب يولي تقارير المركز كل الاهتمام وينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.


وأكد القاضي أن المجلس عبر لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية سيدرس تقارير المركز، ويولي التوصيات أهمية كبيرة ويتابع الملاحظات الواردة امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار شركة زين

أخبار الشركات زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

أخبار الشركات جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

أخبار الشركات جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

أخبار محلية أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الرواجفة

أخبار محلية العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً



 






الأكثر مشاهدة