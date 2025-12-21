رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي، إن المركز يقوم بدور مهم في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس النواب يولي تقارير المركز كل الاهتمام وينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد القاضي أن المجلس عبر لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية سيدرس تقارير المركز، ويولي التوصيات أهمية كبيرة ويتابع الملاحظات الواردة امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
