رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين رياض ياسين، وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة عمر الربيحات، سامية العطعوط، وعلي الشوابكة، بحضور النائبين علي الخلايلة وجمال قمو.

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واطلع رئيس مجلس النواب على مطالب واحتياجات الرابطة، وعلى رأسها توفير مقر دائم للرابطة، بما يمكنها من مواصلة رسالتها الثقافية والوطنية، ويخفف من الأعباء المالية التي تواجه الرابطة.



وأكد القاضي أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور الذي تضطلع به رابطة الكتاب الأردنيين في خدمة الثقافة الوطنية، مشيراً إلى أن دورهم يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي.



وشدد رئيس المجلس على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً للحركة الثقافية والأدبية، مشيراً إلى أن مشروع السردية الوطنية الذي وجه إليه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشكل محطة مهمة في توثيق الرواية الوطنية وإبراز الإنجازات الأردنية.