الإثنين 2026-07-06 08:58 م

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين

ب
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 06-07-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين رياض ياسين، وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة عمر الربيحات، سامية العطعوط، وعلي الشوابكة، بحضور النائبين علي الخلايلة وجمال قمو.

اضافة اعلان


واطلع رئيس مجلس النواب على مطالب واحتياجات الرابطة، وعلى رأسها توفير مقر دائم للرابطة، بما يمكنها من مواصلة رسالتها الثقافية والوطنية، ويخفف من الأعباء المالية التي تواجه الرابطة.


وأكد القاضي أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور الذي تضطلع به رابطة الكتاب الأردنيين في خدمة الثقافة الوطنية، مشيراً إلى أن دورهم يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي.


وشدد رئيس المجلس على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً للحركة الثقافية والأدبية، مشيراً إلى أن مشروع السردية الوطنية الذي وجه إليه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشكل محطة مهمة في توثيق الرواية الوطنية وإبراز الإنجازات الأردنية.


من جهتهم أكد رئيس الرابطة وأعضاء الهيئة الإدارية أن رابطة الكتاب الأردنيين تقوم بدور وطني وثقافي مهم، وهي في إطار تقديم إسهامات في مشروع السردية الوطنية الذي أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باعتباره مشروعاً يعزز الهوية الوطنية ويحفظ الذاكرة الأردنية للأجيال المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

ب

كأس العالم حالة من القلق تسود الأرجنتين قبل مواجهة مصر

ب

أسواق ومال توقعات صادمة.. مهم للمقترضين حول أسعار الفائدة

ب

عربي ودولي الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق

ل

أخبار محلية زراعة معان تطلق الركن الإرشادي الزراعي لتعزيز نقل المعرفة للمزارعين

ل

كأس العالم بعد صدمة المونديال.. الاتحاد البرازيلي يحسم مصير أنشيلوتي

ب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين

ي

أخبار محلية جامعة الحسين تطلق مجموعة من البرامج التدريبية



 
 






الأكثر مشاهدة

 