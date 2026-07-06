رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس وأعضاء إدارية الكتاب الأردنيين

واطلع رئيس مجلس النواب على مطالب واحتياجات الرابطة، وعلى رأسها توفير مقر دائم للرابطة، بما يمكنها من مواصلة رسالتها الثقافية والوطنية، ويخفف من الأعباء المالية التي تواجه الرابطة.
وأكد القاضي أن المجلس ينظر باهتمام إلى الدور الذي تضطلع به رابطة الكتاب الأردنيين في خدمة الثقافة الوطنية، مشيراً إلى أن دورهم يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي.
وشدد رئيس المجلس على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماماً للحركة الثقافية والأدبية، مشيراً إلى أن مشروع السردية الوطنية الذي وجه إليه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشكل محطة مهمة في توثيق الرواية الوطنية وإبراز الإنجازات الأردنية.
من جهتهم أكد رئيس الرابطة وأعضاء الهيئة الإدارية أن رابطة الكتاب الأردنيين تقوم بدور وطني وثقافي مهم، وهي في إطار تقديم إسهامات في مشروع السردية الوطنية الذي أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باعتباره مشروعاً يعزز الهوية الوطنية ويحفظ الذاكرة الأردنية للأجيال المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين الأردن وإسبانيا
-
الإدارية النيابية تستمع لملاحظات "الاقتصادي والاجتماعي" حول مشروع قانون الإدارة المحلية
-
رئيس مجلس الأعيان يثمن مواقف مصر الرافضة للاعتداءات الإيرانية على الأردن
-
لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تبحث سبل تعزيز دور الفن في تنشيط السياحة والثقافة
-
اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية
-
الفايز يدعو بقمة رؤساء البرلمانات الى مواجهة تحدي الذكاء الاصطناعي
-
الخشمان يفتح ملف “مخزون ديوان الخدمة”: لا يجوز أن يُعاقَب المواطن على سنوات انتظاره
-
النقل النيابية تلتقي السفير الصيني