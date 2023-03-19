رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه، بدار المجلس، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين، السفير الجزائري محمد الشريف كورطة، والسفيرة البريطانية بريجيت بريند؛ إذ جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة، وخاصة البرلمانية منها.



وقال الصفدي، بمناسبة انتهاء مهام السفير الجزائري كسفير لبلاده في الأردن، إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، وتصب دوما في صالح خدمة البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقد شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً تطوراً كبيراً عقب لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وأكد الصفدي، خلال لقاء السفيرة البريطانية، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك، بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

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