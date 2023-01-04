رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الإمارات

الوكيل الإخباري

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- بحث رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.وأعرب الصفدي في مستهل اللقاء عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير آل نهيان بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة، مؤكداً حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتدعيم التنسيق البرلماني المشترك.وأكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل قيادتي البلدين، والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، وتتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة وعنوانها الحكمة والاعتدال، مشيراً بهذا السياق إلى أهمية زيارة العمل القصيرة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.وشدد الصفدي على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والقدس وما تشهده من تطورات خطيرة.من جهته، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.وأعرب عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.