الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

362 إشاعة تداولها أردنيون العام الماضي

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

الأربعاء، 04-01-2023 04:38 م

رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الإمارات

WhatsApp Image 2023-01-04 at 3.34.21 PM


الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.اضافة اعلان


وأعرب الصفدي في مستهل اللقاء عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير آل نهيان بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة، مؤكداً حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتدعيم التنسيق البرلماني المشترك.

وأكد عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل قيادتي البلدين، والتي تصب دوماً في مصلحة الشعبين الشقيقين، وتتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة وعنوانها الحكمة والاعتدال، مشيراً بهذا السياق إلى أهمية زيارة العمل القصيرة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولقائه أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدد الصفدي على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهود البرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والقدس وما تشهده من تطورات خطيرة.

من جهته، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيراً إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقدير بلاده عالياً للمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

مجلس النواب يقر مشروعا معدلا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية

1672837233842

زراعة الأعيان تطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

M63A9908

مجلس النواب يستمع الأحد المقبل لخطاب الموازنة

321117724_693815615756363_7484523860463611480_n

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

WhatsApp Image 2023-01-04 at 1.32.19 PM

"البرنامج النيابية" تناقش إجراءات للتخفيف على المواطنين

43091199_303

مقترح نيابي برفع أسعار الدخان

أخبار متعلقة
321117724_693815615756363_7484523860463611480_n

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

0L5A6423

التوجيه الوطني النيابية تنعى شهداء الوطن

0L5A6224

النواب يرفعون رسالة للملك يؤكدون فيها وقوفهم خلف جلالته والأجهزة الأمنية بوجه الإرهاب

0L5A6467

مجلس النواب ينعى شهداء الوطن

WhatsApp Image 2022-12-18 at 2.54.02 PM

"برلمانية المغرب العربي" تلتقي السفير الجزائري

WhatsApp Image 2022-12-07 at 12.49.17 PM

قانونية النواب تقر مشروعي قانوني التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع رومانيا وقبرص