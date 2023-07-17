الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

الإثنين، 17-07-2023 04:35 م

رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى القطري

أحمد الصفدي (فيسبوك)


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، والوفد البرلماني المرافق لها.

وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وبحث الصفدي والسليطي العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيزها، وأهمية التشاور وتنسيق المواقف البرلمانية خدمة لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

WhatsApp Image 2023-07-17 at 5.33.38 PM

الخلايلة يطلع وفد نيابي قطري على التجربة البرلمانية الأردنية

WhatsApp Image 2023-07-17 at 4.55.56 PM

البرنامج النيابية: الأمن الغذائي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي

620231812219802264736

الشبول: ما هو مجرّم في الواقع مجرّم في العالم الافتراضي

0L5A0017

"قانونية النواب" تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

WhatsApp Image 2023-07-16 at 3.19.27 PM

"خارجية النواب" تلتقي السفير البنمي

أخبار متعلقة
72023111678505921088

أولى جلسات استثنائية النواب الأحد

0L5A0471

السفير الباكستاني يزور مجلس النواب بمناسبة انتهاء عمله

1689156890407

نواب يلتقون وفدا طلابيا جامعيا

WhatsApp Image 2023-07-12 at 1.33.07 PM

الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

0L5A6224

الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.13.10 AM

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي