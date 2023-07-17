رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى القطري

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، والوفد البرلماني المرافق لها.



وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.



وبحث الصفدي والسليطي العلاقات البرلمانية المشتركة وسبل تعزيزها، وأهمية التشاور وتنسيق المواقف البرلمانية خدمة لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

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