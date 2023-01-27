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رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره الجزائري

الجمعة، 27-01-2023 07:36 م

رئيس مجلس النواب يلتقي نظيره الجزائري

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائر، آفاق التعاون المشترك بين برلمانيّ البلدين الشقيقين.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، قال الصفدي خلال اللقاء، "أننا نفخر بمستوى العلاقات المتينة بين البلدين والتي توجت بقمة جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني، بأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الشهر الماضي في العاصمة الجزائر".

وشدد على أهمية البناء على ما جاء في مخرجات القمة، وأن من واجب البرلمانيين تذليل أي عقبات تشريعية أمام مشاريع التعاون المشتركة بين البلدين، وأن تعمل حكومتا البلدين على تنفيذ المخرجات بأسرع وقت.

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