رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.وشدد الصفدي على الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والداعي دوماً إلى دعم وحدة واستقرار ليبيا، وحفظ مصالحها الوطنية ويلبي تطلعات الأشقاء الليبين، وذلك في اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة والسفير الليبي عبد الباسط البدري.وأكد الصفدي أن مجلس النواب حريص على التنسيق المستمر مع الأشقاء في البرلمان الليبي، مشيرا إلى تطابق الموقفين حيال العديد من قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.من جهتها وضعت الوزيرة الليبية، رئيس مجلس النواب بجهود تعزيز الاستقرار في بلادها وتوحيد مؤسساتها الوطنية، مؤكدة تقدير بلادها الكبير لمواقف الأردن الداعمة لليبيا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه للمسار السياسي فيها، وللدور الأردني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.