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الأحد، 19-06-2022 02:25 م

رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا برلمانيا كوريا

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي لدى استقباله اليوم الأحد، وفدا برلمانيا من كوريا الجنوبية برئاسة عضو الجمعية الوطنية الكوري، لي وان ووك، سبل تعزيز أواصر العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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وأشاد الدغمي بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والتي أسست لها قيادتا البلدين الصديقين عبر 62 عاما.


كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا الدغمي موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ورفده الأشقاء الفلسطينيين بمزيد من مختلف أشكال الدعم ليتسنى لهم الاستمرار في الدفاع عن قضيتهم وصولاً إلى تحقيق غايتهم المطلقة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.


بدوره، أشاد ووك بالمستوى الرفيع لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والثقافية.


وقال، إن زيارة الوفد البرلماني الكوري الذي يضم ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، تأتي في سياق النهوض بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.


وحضر اللقاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب خلدون حينا، والسفير الكوري الجنوبي لدى المملكة لي جي وان.

 




 

 


 

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