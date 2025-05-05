رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الاثنين وفد الدارسين في برنامج الدفاع الوطني وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب" برئاسة آمر الكلية العميد الركن خالد بني يونس في إطار البرنامج الدراسي للكلية.

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وفي مستهل جلسة عقدها مجلس النواب اليوم، رحب الصفدي بآمر كلية الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والدارسات في الكلية من أبناء المملكة ومن الدول الشقيقة والصديقة.



وقال، "اليوم والعيون تزهو برؤية العسكر على شرفات مجلس النواب، بيت الشعب، فإني أبعث لكم من القلب أطيب وأصدق معاني المحبة، فأنتم رمز عزة الوطن.

أهلاً بالجيش الذي صدق العهد وأخلص العمل والبسالة والعطاء والتضحية والفداء".



وأضاف، "أهلاً بالصامدين على جبهات الحق أمام تحديات المنطقة والإقليم. أهلاً برائحة المجد الواقفين مع أبناء أمتنا في واجب الضمير يحلقون في سماء غزة إغاثة وعلى أرضها عبر المستشفيات الميدانية سنداً وعونا. أهلاً بالأشاوس على أسوار الوطن يدافعون بالغالي والنفيس حماة للأهل والحمى".