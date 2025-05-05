رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس النواب اليوم، رحب الصفدي بآمر كلية الدفاع الوطني وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين والدارسات في الكلية من أبناء المملكة ومن الدول الشقيقة والصديقة.
وقال، "اليوم والعيون تزهو برؤية العسكر على شرفات مجلس النواب، بيت الشعب، فإني أبعث لكم من القلب أطيب وأصدق معاني المحبة، فأنتم رمز عزة الوطن.
وأضاف، "أهلاً بالصامدين على جبهات الحق أمام تحديات المنطقة والإقليم. أهلاً برائحة المجد الواقفين مع أبناء أمتنا في واجب الضمير يحلقون في سماء غزة إغاثة وعلى أرضها عبر المستشفيات الميدانية سنداً وعونا. أهلاً بالأشاوس على أسوار الوطن يدافعون بالغالي والنفيس حماة للأهل والحمى".
ووجه الصفدي تحية للمخابرات العامة جنود الضياء فرسان الحق وللعيون الساهرة في جهاز الأمن العام.
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