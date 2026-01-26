الإثنين 2026-01-26 02:33 م

رئيس مجلس النواب يلوّح بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الغائبين بدون عذر شرعي

و
النواب تحت القبة بعد رفع الجلسة
 
الإثنين، 26-01-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-   لوّح رئيس مجلس النواب مازن القاضي بتفعيل النظام الداخلي بحق النواب الذين يغيبون بدون عذر شرعي عن الجلسات.اضافة اعلان


وقال القاضي خلال جلسة تشريعية للنواب، اليوم الاثنين، إنه جرى رفع الجلسة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل بسبب قرب فقدان النصاب القانوني.

ووجه رئيس المجلس الأمانة العامة لتفعيل النظام الداخلي ورصد غياب النواب غير المبرر وبدون عذر شرعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء أعمال تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) على قطاع الطيران في المملكة

أخبار محلية بدء أعمال تدقيق المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) على قطاع الطيران في المملكة

ب

فيديو الوكيل نصائح للأهل عندما يكتشفون إبنهم بالمراحل الاولى ؟

ؤي

فيديو الوكيل هذه هي الفروقات بين المراكز التابعة للمكافحة وبين المركز الوطني

بث

فيديو الوكيل قصة مدمن متعافي على الهواء

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

المكتبة الوطنية تصدر كتابًا يتضمن أوراق عمل المؤتمر الدولي الأوّل

أخبار محلية المكتبة الوطنية تصدر كتابًا يتضمن أوراق عمل المؤتمر الدولي الأوّل

طلاء أظافر الأبيض العاجي يواكب موضة 2026

المرأة والجمال طلاء أظافر الأبيض العاجي يواكب موضة 2026

و

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلوّح بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الغائبين بدون عذر شرعي



 






الأكثر مشاهدة