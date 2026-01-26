رئيس مجلس النواب يلوّح بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الغائبين بدون عذر شرعي

وقال القاضي خلال جلسة تشريعية للنواب، اليوم الاثنين، إنه جرى رفع الجلسة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل بسبب قرب فقدان النصاب القانوني.
ووجه رئيس المجلس الأمانة العامة لتفعيل النظام الداخلي ورصد غياب النواب غير المبرر وبدون عذر شرعي.
