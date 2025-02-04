رئيس مجلس النواب ينعى الخصاونة

وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
النائب الأسبق الحاج سامي الخصاونة
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