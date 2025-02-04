 
الثلاثاء 2025-02-04 11:33 ص
 

رئيس مجلس النواب ينعى الخصاونة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
الثلاثاء، 04-02-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الحاج سامي الخصاونة الذي انتقل إلى رحمته تعالى، أمس الاثنين.

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واستذكر الصفدي سيرة ومناقب الفقيد، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة، عن تعازيه لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.


النائب الأسبق الحاج سامي الخصاونة
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