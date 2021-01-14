رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق الحمايدة

الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، النائب الأسبق نصر الحمايدة، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

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واستذكر العودات مسيرة ومناقب الفقيد الكبير ومسيرته الخيرة طيلة حياته، وخلال مشاركته بمجلس النواب الخامس عشر، حيث كان خلاله مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.



وأعرب العودات باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



--(بترا)

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