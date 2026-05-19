رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم ذيب أنيس

11:36 ص

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي النائب الأسبق المرحوم باذن الله تعالى ذيب أنيس عبدالحفيظ شحادة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وتقدم القاضي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بأحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، مستذكراً مناقبه أثناء مشاركته في المجلس النيابي الحادي عشر ودوره في خدمة الوطن.



ودعا القاضي المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.





