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رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق محمد العوران

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رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق محمد العوران
 
الإثنين، 15-06-2026 09:13 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، النائب الأسبق الدكتور محمد صالح العوران، مستذكرا مناقب الفقيد، حيث كان مثالا للإخلاص لوطنه وقيادته، وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي الثالث عشر.

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وتقدم القاضي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 
 


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