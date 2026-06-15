رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق محمد العوران

وتقدم القاضي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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