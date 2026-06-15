رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق محمد العوران

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، النائب الأسبق الدكتور محمد صالح العوران، مستذكرا مناقب الفقيد، حيث كان مثالا للإخلاص لوطنه وقيادته، وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي الثالث عشر.

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