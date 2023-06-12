رئيس مجلس النواب ينعى النائب يسار الخصاونة

الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، ببالغ الحزن والأسى النائب يسار الخصاونة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.



وقال الصفدي: "برحيل النائب يسار الخصاونة، فقدنا أخاً عزيزاً طالما كان يجسد صوت الحكمة والخلق الرفيع، وقد كان الفقيد مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين".



وأعرب الصفدي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب كافة عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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