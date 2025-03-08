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رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة

مجلس النواب
مجلس النواب
 
السبت، 08-03-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس، المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يحل في الثامن من آذار في كل عام.

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وتقدم الصفدي باسم أعضاء المجلس بتحية الفخر والاعتزاز بعطاء المرأة الأردنية وتضحياتها ودورها الأساس في نهضة المجتمعات وتقدمها، وأثرها المشهود عاملة أو ربة بيت، معبرا عن تقديره وفخره بأمهات شهداء جيشنا الأبرار وأجهزتنا الأمنية الذين قضوا دفاعا عن ثرى الوطن.


كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء.

 
 
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