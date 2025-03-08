رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة

وتقدم الصفدي باسم أعضاء المجلس بتحية الفخر والاعتزاز بعطاء المرأة الأردنية وتضحياتها ودورها الأساس في نهضة المجتمعات وتقدمها، وأثرها المشهود عاملة أو ربة بيت، معبرا عن تقديره وفخره بأمهات شهداء جيشنا الأبرار وأجهزتنا الأمنية الذين قضوا دفاعا عن ثرى الوطن.
كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء.
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