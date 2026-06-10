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رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

رئيس مجلس النواب مازن القاضي
مازن القاضي
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-   رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أطيب التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة ونشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وأكد القاضي أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني التضحية والفداء، ونستحضر معها صفحات مشرقة من تاريخ الأمة، حيث شكلت الثورة العربية الكبرى مشروعا نهضويا، فيما بقي الجيش العربي على الدوام عنوانا للشرف والبطولة، وسورا منيعا يحمي الوطن ويصون أمنه واستقراره.


وأضاف، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء رسالتها بكل كفاءة واقتدار، مستندة إلى إرث عريق من الإنجازات والتضحيات ومتمسكة بعقيدتها الراسخة في الدفاع عن الوطن.

 
 


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