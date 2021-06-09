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الأربعاء، 09-06-2021 12:09 م

رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد الجلوس

نواب


الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، باسم المجلس أصدق عبارات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد الثاني والعشرين لجلوسه على عرش المملكة.

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وفي مستهل جلسة النواب، اليوم الأربعاء، "جدد عهد الوفاء والإخلاص لجلالته، عهد الآباء والأجداد الذين أقاموا صروح هذا الوطن الغالي جيلا من بعد جيل، وبيعة من بعد بيعة، تحرسه عناية الله العلي القدير، ويحميه جيشه المصطفوي، الذي نحتفل كذلك بعيده المجيد بالتزامن مع انطلاقة الثورة العربية الكبرى، والمشروع النهضوي القومي". وتابع العودات: مناسبات ثلاث نحتفل بها في غمرة احتفالاتنا بالمئوية الأولى للدولة الأردنية، و بالعيد الخامس والسبعين لاستقلال هذا البلد الصابر المرابط الذي سطر في صفحات العز والفخار حكاية شعب ما تخلى يوما عن وطنيته الصادقة، ولا عن عروبته الصافية، يبني حاضره ومستقبل أبنائه وبناته بالعزيمة والكد والبذل والعطاء، معتمدا على ذاته، مفعلا لقدراته وإمكاناته، ساعيا نحو التقدم والرفعة والازدهار، رغم كل ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية، يتصدى لها متحدا متضامنا مع قيادته الهاشمية النبيلة، لا يعرف اليأس ولا القنوط، يمضي على قلب رجل واحد نحو أهدافه وتطلعاته المشروعة في العزة والكرامة والحياة الفضلى. 


وأضاف، أنه في مثل هذا اليوم كان الأردن وما يزال على موعد مع عهد الملك عبدالله الثاني الذي يقود مسيرة بلدنا وسط تحديات وأزمات غير مسبوقة في تاريخ هذه المنطقة من العالم، وها هو الأردن وشعبه ينعم بالأمن والأمان، و يتصدى لقوى الشر والأشرار، يحظى بالمكانة الرفيعة، والتأثير المباشر في الأحداث، مناضلا في سبيل الحوار الإيجابي، والتعاون المثمر، والسلام العادل، والحياة الكريمة للإنسان في كل مكان. وحيّا رئيس مجلس النواب بكل إجلال واحترام قائد الوطن، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله، وشعبنا العظيم، وجيشنا الباسل، وأجهزتنا الأمنية، سائلا الله العلي القدير ان يعيد علينا هذه المناسبات الطيبة، وبلدنا بخير وأمن وسلام.


 




 

 


 

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