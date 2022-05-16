رئيس مجلس النواب يهنئ نقيبي المهندسين والجيولوجيين

الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، اليوم الاثنين، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين المهندس خالد الشوابكة على ثقة الهيئتين العامتين بهما، وذلك بعد انتخابهما على رأس النقابتين، عبر رسالة تهنئة.



وقال الدغمي إن مجلس النواب يتطلع إلى التعاون مع جميع النقابات المهنية ومجلس النقباء ومجالسها المنتخبة لما تمثله النقابات من بيوت خبرة وعنوان للطبقة الوسطى، مؤكدا على الشراكة الفاعلة مع النقابات المهنية كافة عبر العديد من أطر التعاون المشترك، سيما التشريعات والقضايا التي تهم منتسبي النقابات المهنية.

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