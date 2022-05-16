الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفد أردني يزور تونس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

مهيدات يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي

ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

60 ألف دينار مخصصات لترميم متحف نقوش البادية الشمالية في الصفاوي

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية

الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس مجلس النواب يهنئ نقيبي المهندسين والجيولوجيين

منتدى نشميات البادية الوسطى الثقافي يعقد لقاءه السنوي

أنشطة متنوعة هادفة في مراكز شباب المفرق

الإثنين، 16-05-2022 06:12 م

رئيس مجلس النواب يهنئ نقيبي المهندسين والجيولوجيين

5202216104456372578554


الوكيل الاخباري  - هنأ رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، اليوم الاثنين، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين المهندس خالد الشوابكة على ثقة الهيئتين العامتين بهما، وذلك بعد انتخابهما على رأس النقابتين، عبر رسالة تهنئة.

وقال الدغمي إن مجلس النواب يتطلع إلى التعاون مع جميع النقابات المهنية ومجلس النقباء ومجالسها المنتخبة لما تمثله النقابات من بيوت خبرة وعنوان للطبقة الوسطى، مؤكدا على الشراكة الفاعلة مع النقابات المهنية كافة عبر العديد من أطر التعاون المشترك، سيما التشريعات والقضايا التي تهم منتسبي النقابات المهنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1652698809423

لجنة المرأة في الأعيان تطلع على مبادرة حرير

0L5A6224

النواب يوجهون 400 سؤالا للحكومة خلال الدورة العادية الأولى

0L5A0422

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

0L5A0245

الدغمي يستعرض إنجازات الدورة العادية الأولى الاثنين

1652620521693

مشتركة نيابية تطالب بالحرية للصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاعات

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

إدارية النواب ترفض استقطاب أشخاص عليهم قضايا فساد للاستثمار في العقبة

أخبار متعلقة
0L5A0265

الدغمي يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

0L5A6224

النواب يرفض قرار الأعيان ويصر على تغيير مسمى المستقلة للانتخاب

0L5A0017

النواب يواصل مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

نواب ٢

تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأحد

4202218123242332773076

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

0L5A0436

الأعيان يطالب بإجراءات ملزمة بحق شركات تمويل