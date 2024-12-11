رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل

وتواصل اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
ويشارك في الاجتماعات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأحال مجلس النواب، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
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