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رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل

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أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 11:10 ص

الوكيل الإخباري- وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

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وتواصل اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.


ويشارك في الاجتماعات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.


وأحال مجلس النواب، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

 
gnews

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