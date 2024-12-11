رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية لتسليم توصياتها الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

اضافة اعلان



وتواصل اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.



ويشارك في الاجتماعات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.



وأحال مجلس النواب، الاثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.