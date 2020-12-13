الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 11:49 ص

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للشعب الأردني

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات أن أداء مجلس النواب الجديد سيكون استثنائي وغير مسبوق.

وقال العودات في رسالة وجهها الى الأردنيين، "إن هذا المجلس ولد في ظروف استثنائية وان شاء الله سيكون ادائه استثنائي وغير مسبوق حيث لمست بكل الزملاء جدية العمل للارتقاء بهذه المؤسسة لتعبر عن المواطن وعن همومه".

وأضاف، "نبحث عن حلول استثنائية وسريعة بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية التي سارت عليها الحكومات السابقة".

وبين العودات أن المجلس يسعى لخلق حالة غير مسبوقة للنهوض بالمؤسسات وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات.

وحول خطاب العرش، بين العودات أنه كان استثنائياً كما هو الوضع استثنائي.

وأشار إلى أن "هذا البلد هو قصة نجاح واستطاع ان يقدم قصة نجاح للمنطقة والعالم أجمع".

وبين العودات أن الجائحة فرضت علينا اجراءات غير مسبوقة وان صحة المواطن هي اولوية واننا وازنا بين صحة المواطن واستمرار ديمومة عجلة الاقتصاد.

وتابع "جلالة الملك كعادته وفي كل خطبة عرش يحدد أولويات العمل"، مشيراً إلى خلق حالة جديدة من التضامن والتكافل بين سلطات الدولة لرسم المرحلة القادمة ويجب أن تبنى على خطط قابلة للتنفيذ.

وأكد العودات أن موقف الدولة الأردنية ثابت من فلسطين وان الدولة مصرة على موقفها الثابت، فلا حل الا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ونوه إلى ضرورة النهوض بالمؤسسة التشريعية، مبيناً ضرورة عدم وجود اي تعارض بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العليا.

وقال إن الصعوبات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا زادت من نسب الفقر والبطالة، حيث نسعى للمحافظة على صحة المواطن والاقتصاد.

 




 

 


 

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