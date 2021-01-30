رئيس مجلس النواب يوضح حول التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إن الأردن ومنذ نشأة الدولة نأى بنفسه عن التدخل في شؤون الآخرين، رغم عديد المحطات التي شهدنا فيها محاولات وتدخلات خارجية في شؤوننا، وذلك في سياق حديثه عن مضامين لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وأشار في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، أن الاردن دفع ثمناً باهظاً لأخطاء الآخرين ولصراعات لم يكن طرفاً فيها، ورغم ذلك لم يتخل الأردن عن التزامه القومي والعروبي، فكان دوماً الحاضن لكل من طلب العون والمساعدة منه، مؤكداً أن الأردن كانت خطواته تذهب دوماً نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أن الحديث عن أي تعديلات تجري على الحكومة هو شأن حكومي، فقد تشكلت قبل أربعة أشهر، وحصلت على ثقة مجلس النواب قبل أسابيع، لتمارس بعدها الشرعية الدستورية في عملها، لافتاً الى ان الدستور الأردني أخذ بمبدأ الفصل ما بين السلطات وعليه فإن هذا شأن يخص السلطة التنفيذية،مضيفا" لكن هذا لا يعني أننا في مجلس الأمة غير معنيين بذلك، فنحن نؤمن بحالة التكامل بين سلطات الدولة، ودائما حالة التشاور فيما يتعلق بهذا الموضوع هو عرف جرى في الدولة الأردنية فهنالك مشاورات هدفها أن يكون التعديل هو البحث عن كفاءات تخدم الصالح العام".