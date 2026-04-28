رئيس مجلس النواب: 42 جلسة تشريعية ورقابية عقدت تحت القبة خلال الدورة العادية الثانية

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس عقد 42 جلسة تحت القبة 31 منها تشريعية في الدورة العادية الثانية.





وقال القاضي خلال إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس أقر 19 قانونا من أصل 23 أرسلتها الحكومة إلى النواب بنسبة إنجاز وصلت إلى 83%.



وأضاف أنه ما زال بجعبة المجلس 4 قوانين وهي قيد النظر، كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.



وأشار القاضي إلى أن النواب تقدموا بـ770 سؤالا رقابيا إلى الحكومة فيما أجابت الأخيرة على 577 سؤالا منها وبنسبة 75%.



وبيّن أن المجلس أدرج 41 سؤالا لمناقشتها تحت القبة في جلسات رقابية بالإضافة إلى عقد جلسات تحت بند ما يستجد من أعمال تحت القبة.





