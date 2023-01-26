رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور متحف الدبابات الملكي

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، متحف الدبابات الملكي، وكان في استقباله المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، ومدير عام المتحف المهندس ماهر الطراونه.



واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية إلى إيجاز قدمه المهندس الطراونه، عن متحف الدبابات الملكي الذي أنشئ لتوثيق وعرض تطور تاريخ الدروع العالمي وتاريخ الجيش العربي وسلاح الدروع بشكل خاص، والمهام والواجبات والرسالة التي يؤديها المتحف والجهود المبذولة التي يقدمها المتحف للزوار.

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