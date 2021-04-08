الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 08:26 م

رئيس وأعضاء كتلة العزم النيابية يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية

مجلس النواب


الوكيل الاخباري  - أكد رئيس وأعضاء كتلة العزم النيابية التفافهم حول القيادة الهاشمية، معربين عن اعتزازهم وثقتهم برؤى وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعامله مع المستجدات الداخلية والخارجية التي تحيط الأردن. 
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وقالت الكتلة على لسان رئيسها النائب خالد ابو حسان في البيان الصادر عنها اليوم الخميس ان كل الأردنيين يقفون خلف قيادته الهاشمية واثقين بأنهم معه سيتجاوزون كافة التحديات طال أمدها أو قصرت. وزادت ان أمن الأردن واستقراره فيه فوق كل الاعتبارات، مبينة ان الشعب الاردني ابدى دائما ثقته ووقوفه خلف جلالته في كافة الظروف التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها.

 




 

 


 

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