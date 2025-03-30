الأحد 2025-03-30 08:57 م
 

رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 
الأحد، 30-03-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري-   تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس بالتهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله ولأبناء الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.  اضافة اعلان


وقال الصفدي: نتضرع من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا وأمتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة وعموم فلسطين، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لعدالة قضيتهم حتى ينالوا كامل حقوقهم على ترابهم الوطني.
 
gnews

أحدث الأخبار

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتحدى الدستور: "لا أمزح بشأن ولاية ثالثة

آثار الزلزال المدمر

عربي ودولي حصيلة ضحايا زلزال ميانمار ترتفع إلى 1700 شخص

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

شؤون برلمانية رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر

إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم ترقى لإبادة جماعية في غزة

فلسطين 51 شهيدا في أول أيام العيد ونتنياهو يتلقى إحاطة بشأن مواصلة القتال

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية أسرة وزارة الأشغال العامة والإسكان تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

نعـي فـاضل الموت يغيب الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي



 
 





الأكثر مشاهدة