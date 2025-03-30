رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر

وقال الصفدي: نتضرع من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا وأمتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة وعموم فلسطين، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لعدالة قضيتهم حتى ينالوا كامل حقوقهم على ترابهم الوطني.
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