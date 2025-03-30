رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر

08:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725819 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تقدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس بالتهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله ولأبناء الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وقال الصفدي: نتضرع من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على وطننا وأمتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة وعموم فلسطين، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لعدالة قضيتهم حتى ينالوا كامل حقوقهم على ترابهم الوطني.