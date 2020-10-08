راصد: 1684 مترشحا للانتخابات منهم 365 سيدة

الوكيل الإخباري - تابع تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية مجريات اليوم الثالث من عملية تسجيل المرشحين، وذلك من خلال من خلال 180 راصد ميداني، وبينت نتائج المراقبة أنه تم تسجيل 289 قائمة انتخابية لغاية الساعة 2 ظهراً من اليوم الثالث في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة.



ووصل عدد المتقدمين لطلبات الترشح 1684 مترشحة ومترشح، منهم 365 سيدة، وبالمقارنة مع تعداد المترشحين لعام 2016 فإننا نجد تزايد في أعداد المترشحات والمترشحين بـ 417 مترشحة ومترشح حيث كان 1252، وبمقارنة أعداد السيدات فقد وصل عدد السيدات هذا العام إلى 365 مقارنة بعام 2016 والذي كان 252 مترشحة.

اضافة اعلان



وفي هذا السياق ينشر راصد بعد قليل أسماء القوائم والمترشحات والمترشحين الأولية، وينوه راصد إلى أن القوائم يتم تحديثها أولاً بأول.



