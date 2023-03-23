رزوق يثمن قرار الحكومة بشأن لواء بني عبيد

الوكيل الإخباري

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- ثمن مساعد رئيس مجلس النواب الدكتور وائل رزوق للحكومة قرارها القاضي بالموافقة على استحداث بلدية في لواء بني عبيد.وقال رزوق في تصريح صحفي له اليوم الخميس، ‘ن قرار الحكومة أتى بعد مطالبات حثيثة له لحكومتين سابقتين كانت قد تفاجأت ـصلاً بأن لواء بني عبيد هو اللواء الوحيد في الأردن بلا بلدية ومن ذلك الوقت بدأت إجراءات وزارة الداخلية والبلديات بتشكيل لجنة عام ٢٠١٨ حتى تمت الاستجابة من قبل حكومة الدكتور بشر الخصاونة ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.وتابع أن لواء بني عبيد يعتبر من أكبر الألوية في الأردن تبعاً لعدد سكانه ومساحته وبمقدراته ما تطلب استحداث بلدية تسهل خلالها تقديم الخدمات للمواطنين.وشكر النائب الدكتور وائل جميع أعضاء مجلس النواب لموقفهم المشرف وخص بالذكر نواب لواء بني عبيد محمد الشطناوي ويسار الخصاونة.