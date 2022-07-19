الثلاثاء 19-07-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا
كريشان يزور بلديات محافظة مادبا
التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة
بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك رقمي متكامل على هاتفك الذكي مع تطبيق Reflect المتوفر عبر منصة AppGallery
السوق المفتوح يقدم أفضل خدمات التعليم والتدريب والدروس الخصوصية
البنك العربي يتيح لعملائه الحصول على تقاريرهم الائتمانية عبر تطبيق عربي موبايل
اتحاد المصارعة يواصل تحضيراته لدوري الأندية والمراكز 2022
كورونا
كورونا
تحذيرات من عواقب خطيرة ..علماء يدرسون فيروسات الخفاش
تفاقم تفشي كورونا في الصين
آخر مستجدات كورونا في الجزائر
دراسة تقيس انتشار كورونا بواسطة آلات النفخ الموسيقية
فيديو
فيديو الوكيل
فيديو منوع
فيديو أرشيفي
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
خبيرة: انفجار شمسي يتجه نحو الأرض اليوم الثلاثاء وتوقع انقطاع الانترنت
فيديو - شاب يقرأ القرآن بمترو الأنفاق في مصر يحصد ملايين المشاهدات
صورة-علبة فارغة و رسالة صادمة يتلقاها رجل كويتي اشترى هاتفاً !
رجل إطفاء يتعرض لموقف خطير في نيويورك.. فيديو
ملاعب
ملاعب
إسبانيا تطلب مواجهة النشامى في عمان قبل كأس العالم
أمريكا وكندا ،، صراع ناري للوصول للكأس الذهبية
فريدي إبراهيم يحلق بالصقور نحو ربع نهائي كأس اسيا
أهم أرقام الجولة الأخيرة من ذهاب دوري المحترفين
أرسل خبر
برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية