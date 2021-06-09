الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 08:06 ص

خلفا للنائب أسامة العجارمة

رمزي العجارمة يؤدي اليمين في مجلس النواب اليوم

نواب
مجلس النواب


الوكيل الإخباري - يؤدي المرشح رمزي محمود عيادة العجارمة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، عضوا في مجلس النواب التاسع عشر، خلفا للنائب الذي تم فصله أسامة العجارمة، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

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ووفق جدول أعمال المجلس، الأربعاء، يعقد مجلس النواب جلسة صباحية لاستكمال مناقشة ملحق جدول أعمال الجلسة 21، اعتبارا من قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، المادة 2.


بالإضافة إلى مناقشة كتاب رئيس مجلس الأعيان، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (والمعاد من مجلس الأعيان).


 




 

 


 

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