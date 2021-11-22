زراعة الأعيان تبحث آلية دعم مادة الشعير ومواصفات الحليب المجفف

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، آلية دعم الشعير والقواعد الفنية الخاصة بأنواع الحليب المجفف.



وأكد العين الزعبي ضرورة وضع آلية لدعم الشعير، وأن يكون الدعم بشكل نقدي ويذهب بشكل مباشر للمزارعين، مبيناً أن الحل يكمن بفتح السوق والسماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير؛ لإيجاد منافسة تؤدي إلى التوازن في الأسعار.

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