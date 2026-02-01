"زراعة الأعيان" تبحث تحديات قطاع نباتات الزينة وأزهار القطف

بدوره تحدث العين الزعبي، عن أهمية هذا القطاع، الذي يحتاج إلى إدارة فاعلة وتنظيم واضح، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطويره واستدامته.
وأوضح أن الاجتماع جاء بهدف الوقوف على واقع القطاع بشكل مباشر، والاستماع إلى ملاحظات ومطالب القائمين عليه، بما ينعكس إيجابا على دعم القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الغلاييني إن زراعة أزهار القطف ونباتات الزينة تعد من الزراعات الملائمة والدائمة في الأردن نظرا لتعدد المناخات الزراعية في المملكة، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق دخل عال، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأردني، مستشهدا بتجربة هولندا، التي يعد هذا القطاع مصدر دخل رئيسي لها، حيث يصل حجم دخله إلى نحو 17 مليار يورو خلال 6 أشهر، وتجربة إثيوبيا حيث أدخلت خلال يوم واحد ما يقارب 27 مليون دولار.
وبين الغلاييني أن قطاع نباتات الزينة وأزهار القطف، يواجه عددا من التحديات منها ارتفاع كلف الإنتاج وهجرة الخبرات الزراعية المتخصصة إلى الخارج، وعدم توفر مناطق ومواقع ملائمة ومخصصة للمزارعين.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية العمل لتعزيز ثقافة المجتمع تجاه هذا النوع من الزراعات، والتعريف بأهميتها الاقتصادية والبيئية، مشددين على ضرورة تفعيل دور الإعلام في نشر هذه الثقافة، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في هذا القطاع، بما يسهم في دعمه وتمكينه وتحفيز الشباب على الانخراط فيه.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يرأس وفدا نيابيا إلى فيتنام
-
المشاقبة نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية
-
"النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة
-
نواب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من تحت القبة
-
"مالية الأعيان" تطلع على خطط وبرامج منطقة العقبة الاقتصادية
-
النواب يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا
-
النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ
-
القاضي مهنئا بعيد ميلاد الملك: نستذكر مسيرة وطنٍ زاخرة بالإنجازات