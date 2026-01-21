زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة

وقال العين الزعبي إن الاجتماع عقد لبحث واقع الحراج والتحديات التي تواجهه، ومناقشة أبرز المشاريع والخطط في إطار الحفاظ على الثروة الحرجية، وبحث تعزيز التشاركية الإيجابية والتعاون في القضايا المشتركة في القطاع الزراعي.
من جانبه، قدم الوزير خريسات، عرضا تضمن أبرز خطط ومشاريع الوزارة لحماية الثروة الحرجية، مبينا أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها لضبط الاعتداءات على الثروة الحرجية.
وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية وبشكل مستمر في خطة تحريج الأشجار في المناطق وصولا إلى المستهدفات المنشودة.
بدورهم، أوصى أعضاء اللجنة بزيادة أعداد الطوافين واستصلاح أبراج المراقبة وتزويدها بكاميرات، واستدامة التعاون مع سلاح الجو الملكي في مكافحة الحرائق، واستخدام طائرات الدرون في عمليات المراقبة للغابات، ومتابعة مواقع وأماكن بيع الحطب للتأكد من مصادر الحطب لديها، وتوسيع النشاط الإعلامي الخاص بحماية الثروة الحرجية، وتنظيم استيراد المناشير الكهربائية وحصره في الشركات والمصالح المتخصصة التي تحتاجها بشكل فعلي، حيث سبق للوزارة أن قامت بهذا التنظيم.
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024
-
مجلس النواب يقر بالأغلبية قانون "معدل المُنافسة" لسنة 2025
-
نائب يطالب بتكريم عمرو طرزان
-
رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل
-
بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب
-
مطالب نيابية أمام رئيس الوزراء بالعودة إلى آلية التعيينات السابقة
-
القاضي: لقاء الملك يبعث الطمأنينة في القلوب وواجبنا مواصلة العمل خدمة للأردنيين
-
الكباريتي: شبكة الأعمال الأردنية – السعودية ترجمة عملية لعمق الشراكة الاستراتيجية بين قيادتي البلدين