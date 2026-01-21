زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، واقع الحراج والاعتداءات على المناطق الحرجية.

وقال العين الزعبي إن الاجتماع عقد لبحث واقع الحراج والتحديات التي تواجهه، ومناقشة أبرز المشاريع والخطط في إطار الحفاظ على الثروة الحرجية، وبحث تعزيز التشاركية الإيجابية والتعاون في القضايا المشتركة في القطاع الزراعي.



من جانبه، قدم الوزير خريسات، عرضا تضمن أبرز خطط ومشاريع الوزارة لحماية الثروة الحرجية، مبينا أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها لضبط الاعتداءات على الثروة الحرجية.



وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية وبشكل مستمر في خطة تحريج الأشجار في المناطق وصولا إلى المستهدفات المنشودة.