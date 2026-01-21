الأربعاء 2026-01-21 05:58 م

زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة

ا
جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 21-01-2026 04:13 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، واقع الحراج والاعتداءات على المناطق الحرجية.

وقال العين الزعبي إن الاجتماع عقد لبحث واقع الحراج والتحديات التي تواجهه، ومناقشة أبرز المشاريع والخطط في إطار الحفاظ على الثروة الحرجية، وبحث تعزيز التشاركية الإيجابية والتعاون في القضايا المشتركة في القطاع الزراعي.


من جانبه، قدم الوزير خريسات، عرضا تضمن أبرز خطط ومشاريع الوزارة لحماية الثروة الحرجية، مبينا أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها لضبط الاعتداءات على الثروة الحرجية.


وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية وبشكل مستمر في خطة تحريج الأشجار في المناطق وصولا إلى المستهدفات المنشودة.


بدورهم، أوصى أعضاء اللجنة بزيادة أعداد الطوافين واستصلاح أبراج المراقبة وتزويدها بكاميرات، واستدامة التعاون مع سلاح الجو الملكي في مكافحة الحرائق، واستخدام طائرات الدرون في عمليات المراقبة للغابات، ومتابعة مواقع وأماكن بيع الحطب للتأكد من مصادر الحطب لديها، وتوسيع النشاط الإعلامي الخاص بحماية الثروة الحرجية، وتنظيم استيراد المناشير الكهربائية وحصره في الشركات والمصالح المتخصصة التي تحتاجها بشكل فعلي، حيث سبق للوزارة أن قامت بهذا التنظيم.

 
 


