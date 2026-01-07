زراعة الأعيان تبحث مساهمة "الفاو" في قطاعي الزراعة والمياه

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، مساهمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في قطاعي الزراعة والمياه.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثل "الفاو" في الأردن المهندس نبيل عساف، إلى جانب مسؤول العلاقات الحكومية والاتصال المهندس طلال الفايز.



وقال العين الزعبي إن الاجتماع جاء للاطلاع على برامج المنظمة في قطاعي الزراعة والمياه، وبحث دورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي في القطاعات المستهدفة.



وثمن اجتماع مدير المكتب الإقليمي لمنظمة "الفاو" الدكتور عبد الحكيم الواعر، وزيارته الأخيرة للمملكة مع سفراء الدول المانحة لتعزيز التعاون مع الأردن.



بدوره، استعرض عساف برنامج عمل المنظمة في قطاعي الزراعة والمياه، وأولوياتها في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الحكومة الأردنية ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وبين أولويات عمل برنامج المنظمة الأربعة والنتائج الإنمائية المستهدفة، إذ تتمثل الأولى في تحسين إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق، من خلال دعم رقمنة القطاع الزراعي وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة المياه.



وتتمحور الأولوية الثانية حول ضمان حوكمة النظم الغذائية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للسياسات والممارسات القائمة على الأدلة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي.



وتركز الأولوية الثالثة على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعم عوامل الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر، لتوفير سبل عيش ريفية قادرة على الصمود.



وبين عساف أن الأولوية الرابعة تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، وبناء محفظة للاستثمار في التنمية الزراعية، وضمان التمويل، وتعزيز نظام الإحصاءات الزراعية، مشيدا بالرؤية الملكية الاستباقية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروع المخزون الاستراتيجي.



وتطرق عساف إلى دور المنظمة في تقديم الخبرات والدعم الفني، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتنسيق التعاون الإقليمي، وتحفيز الابتكار، مؤكدا استمرار التعاون مع الوزارات في قطاعات المياه والزراعة والبيئة والطاقة لتحقيق مستهدفات الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



ولفت إلى أنه رغم تحديات شح المياه في المملكة، هناك استدامة في الزراعة، مشيرا إلى الشراكة مع وزارات الزراعة والمياه والبيئة في تعزيز الحوكمة والشفافية والتعامل مع التغير المناخي والطاقة البديلة.