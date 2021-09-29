زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي في المملكة

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي خلال لقائها، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، واقع القطاع الزراعي وجهود الوزارة في دعم القطاع.

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وطرح العين الزعبي عددًا من الملاحظات التي من شأنها أن تنهض بعمل القطاع الزراعي، وأهمها تشكيل لجنة متابعة البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج والمؤلفة من وزارة الزراعة ودائرة الضريبة ودائرة الجمارك ومجلس الشراكة مع القطاع الخاص للتوافق على مضامين البنود لمستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب ورسوم الجمارك لضمان شمول الإعفاءات جميع مستلزمات الإنتاج.



وأشار إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية لتقوية العلاقات الخارجية وفتح الحدود مع الدول العربية المجاورة، ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون في شتى الميادين.



وبين الزعبي، ضرورة متابعة أداء قاعدة البيانات كونها شمولية ومركزية، ومفتوحة لكل المؤسسات، بالإضافة إلى الاستفادة منها في التخطيط وتوزيع المعلومات للمستفيدين.



وتناول مطالب الجمعيات الزراعية في محافظة الكرك المتمثلة بتشكيل اتحاد لها، ومساعدة الجمعيات في إعداد الميزانيات وشمولها في مشروع "المجترات الصغيرة"، وإنشاء عيادة بيطرية، بالإضافة إلى إنتاج أشتال الأشجار المثمرة ضمن المشتل الحرجي.



وتحدث الوزير الحنيفات، من جهته، عن مشروع "تحرير مستلزمات الإنتاج" من أجل خفض أسعارها وتسهيل تسجيل ما يجري إنتاجه منها في الأردن، إلى جانب رفع مخصصات الإقراض في مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار بزيادة 30 مليون دينار عما هو قائم.



وأكد المضي قدما في إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق ودورها في زيادة الصادرات الزراعية الأردنية والفلسطينية، لافتًا إلى أنه سيجري إنشاء 3 مصانع لمركزات البندورة.



وأشار الحنيفات إلى تخصيص 10 ملايين دينار لمشروع "التشغيل المؤقت" لإيجاد فرص عمل مؤقتة (3 شهور) في مشاريع الوزارة المختلفة، والتي من شأنها أن توفر ما يقارب الـ 14 ألف فرصة عمل.



وتحدث الأعيان، من جهتهم، حول الاهتمام بالعلاقات الزراعية مع الدول العربية، والاهتمام بالحراج الزراعي ومشاريع التشجير من ضمنها زراعة الأشجار في يوم الشجرة ومتابعة نموها، مؤكدين أهمية خفض الفائدة على قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وضرورة الاهتمام بالنقل الجوي للصادرات نظراً لأهمية الصادرات للدول الأوروبية.