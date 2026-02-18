"زراعة الأعيان" تبحث واقع عمل الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه

وقال الزعبي، إن الاجتماع عقد للاطلاع على الخدمات المقدمة من الجمعية ودور الحكومة المحوري في دعم صادرات الخضار، وعلى واقع عمل الجمعية وخططها المستقبلية وبحث المعيقات التي تواجه عمل الجمعية.
من جانبه، قال رئيس الجمعية مازن الحمارنة، إن الجمعية تمثل المزارعين والمصدرين والعاملين في القطاع الزراعي البستاني، وتهدف إلى تعزيز التصدير وتحسين جودة المنتجات ودعم قدرة المنتجين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض دور الجمعية في مساعدة الأعضاء في قطاع الزراعة برفع مستوى أدائه وتحسين نوعية المنتج، مبينا أن الجمعية تقدم عددا من الخدمات منها ترويج الصادرات الزراعية بالتعاون مع المزارعين، والمشاركة بالمعارض الدولية للترويج المنتج الزراعي واستهداف الأسواق الدولية.
وأشار الحمارنة إلى أن الجمعية تقدم المساعدة الفنية للأعضاء والتدريب والتوجيه والمعلومات المحدثة عن السوق حول المنتجات وتحركات الأسعار وإمكانات التصدير ومتطلبات الوصول، لافتا الى أبرز إنجازات الجمعية والتحديات التي تواجهها في دعم الصادرات الزراعية.
-
أخبار متعلقة
-
العين النجار تؤكد دعم تمكين الشباب وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة
-
"المرأة النيابية" تطلع على دور نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية ومعيقات المرأة في القطاع الزراعي
-
مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات
-
القاضي للنواب: حرام عليكم
-
النواب يقر المادة 21 من قانون الغاز بعد جدل ومخاوف من ارتباطها بالاحتلال
-
الطراونة: قانون الغاز قرار سيادي ولا نشرع تحت الضغط
-
مطالبة نيابية بصدور عفو عام بالتزامن مع حلول رمضان
-
القاضي يوجه رسالة هامة للحكومة حول مراقبة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً