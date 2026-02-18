الأربعاء 2026-02-18 05:51 م

"زراعة الأعيان" تبحث واقع عمل الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه

جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 18-02-2026

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الأربعاء، اجتماع مع الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه للاطلاع على واقع عمل الجمعية وخططها المستقبلية.

وقال الزعبي، إن الاجتماع عقد للاطلاع على الخدمات المقدمة من الجمعية ودور الحكومة المحوري في دعم صادرات الخضار، وعلى واقع عمل الجمعية وخططها المستقبلية وبحث المعيقات التي تواجه عمل الجمعية.


من جانبه، قال رئيس الجمعية مازن الحمارنة، إن الجمعية تمثل المزارعين والمصدرين والعاملين في القطاع الزراعي البستاني، وتهدف إلى تعزيز التصدير وتحسين جودة المنتجات ودعم قدرة المنتجين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.


واستعرض دور الجمعية في مساعدة الأعضاء في قطاع الزراعة برفع مستوى أدائه وتحسين نوعية المنتج، مبينا أن الجمعية تقدم عددا من الخدمات منها ترويج الصادرات الزراعية بالتعاون مع المزارعين، والمشاركة بالمعارض الدولية للترويج المنتج الزراعي واستهداف الأسواق الدولية.


وأشار الحمارنة إلى أن الجمعية تقدم المساعدة الفنية للأعضاء والتدريب والتوجيه والمعلومات المحدثة عن السوق حول المنتجات وتحركات الأسعار وإمكانات التصدير ومتطلبات الوصول، لافتا الى أبرز إنجازات الجمعية والتحديات التي تواجهها في دعم الصادرات الزراعية.

 
 


