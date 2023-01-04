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الأربعاء، 04-01-2023 04:47 م

زراعة الأعيان تطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022 – 2025).

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وقال الزعبي إن قطاع الزراعة له أهمية كبيرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الأمن الغذائي الذي يقع في صلب اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، مشدداً على ضرورة أن يلمس المزارعون التقدم في إنجاز الخطط الزراعية وتوفير الإرشاد الزراعي المناسب لهم والاستماع لاحتياجاتهم.


وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة سبل النهوض وتطوير القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة خاصةً في الصناعات الزراعية، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الوطني ويرفع من الناتج الإجمالي المحلي، لافتاً إلى دور الوزارة المهم في مراقبة مستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية في المراكز الحدودية.


وقال الحنيفات، من جهته، إن الخطة تعمل على إنشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي، لرفع القيمة المضافة للمنتجات وبما ينعكس إيجاباً على المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا في إنتاج كميات وافرة من المحاصيل وذات جودة عالية، واستغلال المساحات الزراعية وتوفير سبل الإرشاد الزراعي للمزارعين بشكل منظم وواضح.


وأكد أن الوزارة ملتزمة بالوفاء في التزاماتها الرامية إلى المُساهمة في معالجة تحديات القطاع، لافتاً إلى الإنجازات المحققة في مجالات التوسع في مشاريع الحصاد المائي، وإنشاء بركتين للزيبار في الاكيدر واللجون وتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.


وتحدث الحنيفات عن زيادة المحفظة الإقراضية للإنتاج الزراعي، حيث جرى تقديم قرابة 56 مليونا كقروض دون فوائد موزعة على مشاريع التنمية الريادية والريفية، مبينًا أن التعويضات للمزارعين بلغت 4 ملايين دينار، إضافة إلى إقامة المجمع الصناعي الزراعي في وادي الأردن.


وأجاب الوزير عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن الصناعات التحويلية لمختلف المنتجات الزراعية واستمرار تذبذب أسعار منتجات المزارعين في أسواق الجملة، إضافةً إلى وسائل نقل الصادرات الزراعية للسوق الأوروبي.

 




 

 


 

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